Путин призвал помнить о борьбе против нацизма

Россия и Казахстан должны делать все, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в борьбе против нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» для газеты «Казахстанская правда», которая опубликована на сайте Кремля.