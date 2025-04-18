Незаконная мансарда появилась на ОКН «Дом Утемана» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на объекте культурного наследия «Дом Ф.Ф. Утемана» обнаружена мансарда. Проверка, проведенная прокуратурой Петроградского района, выявила незаконное переоборудование чердачного помещения.
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