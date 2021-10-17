smi.today

1 649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лада Мира
    а куда 9 мес. деваются. Это как ,приехавшую на отдых опоили соблахнили ,а по утру оеа уже для турка родила ?Милонов: "Я бы не...
  • mullonen
    Гы... узбеков не приглашали? Юристы-манагеры-стилисты не хочуть?Кузбассу не хвата...
  • Серж Южанин
    Данилов: работа по основной специальности...Украина разыскива...

Юлия Пересильд и первый в мире киноэкипаж вернулись из космоса: видео

Юлия Пересильд и первый в мире киноэкипаж вернулись из космоса: видео

Российский кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд впервые с 5 октября ступили на Землю. Вместе с ними вернулся космонавт Олег Новицкий, который пробыл в космосе полгода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх