Юлия Пересильд и первый в мире киноэкипаж вернулись из космоса: видео

Российский кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд впервые с 5 октября ступили на Землю. Вместе с ними вернулся космонавт Олег Новицкий, который пробыл в космосе полгода.
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