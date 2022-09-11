Сила и воля: воевать по-настоящему

Л. Н. Толстой «Война и мир»: «Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, — и проиграли.