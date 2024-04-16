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Ксавьер Рэтан-Мэйс о «Енисее» в плей-офф: «Мы не фавориты, но будем готовы соперничать на высочайшем уровне»

В первом раунде красноярская команда сойдется с ЦСКА. «Плей-офф – это другой уровень. И команды, с которыми мы будем играть, по-настоящему созданы для него.

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