«Ничего удивительного». Махачев — о том, что снова не попал на первое место рейтинга Pound-for-Pound

Ислам Махачев прокомментировал новость об обновленном рейтинге UFC. Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на появление обновленного рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.
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