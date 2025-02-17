Обломинго над Мюнхеном

ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый вечер, Империя. "Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме", - эти слова наиболее точно отражают состояние европейского политикума после саммита в Мюнхене - если уж мюнхенская речь Путина 2007 года попала в учебники истории, то и речь Венса ожидает такая же история.