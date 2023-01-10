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КХЛ. ЦСКА в гостях у «Автомобилиста», СКА принимает «Спартак», «Северсталь» против «Торпедо»

ЦСКА сыграет с «Автомобилистом» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ. Также во вторник СКА принимает «Спартак», «Северсталь» встречается с «Торпедо».

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