Убытки в 20 миллиардов: Турция пожаловалась на ущерб от атак ВСУ

По меньшей мере 20 миллиардов долларов — всего за три месяца. О колоссальных убытках, которые несет Анкара из-за действий ВСУ в Черном море, сегодня сообщил в интервью телеканалу Bloomberg председатель совета директоров крупнейшей судоходной компании Турции.