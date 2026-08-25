Убытки в 20 миллиардов: Турция пожаловалась на ущерб от атак ВСУ

По меньшей мере 20 миллиардов долларов — всего за три месяца. О колоссальных убытках, которые несет Анкара из-за действий ВСУ в Черном море, сегодня сообщил в интервью телеканалу Bloomberg председатель совета директоров крупнейшей судоходной компании Турции.
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