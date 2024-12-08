МИД РФ: Асад покинул Сирию, дав указание передать власть мирным путем

В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, сообщили в МИД РФ.
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