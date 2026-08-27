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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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27 июля работниками администрации городского поселения г. Новоаннинский снова проведут рейды по соблюдению Правил благоустройства ‼️‼️‼️ Напоминаем, собственники частного жилищного фонда, если иное не предусмотрено законом или договором, обязаны: содержать в порядке земельный участок в пределах землеотвода (10 м от забора) и обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, производить уборку ее от мусора, окашивать (высота травяного покрова не должна превышать 15 см); содержать в порядке зеленые насаждения в пределах землеотвода, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей; не допускать захламления прилегающей территории отходами.

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