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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани массово отключили холодную воду 25 апреля

В Рязани массово отключили холодную воду 25 апреля

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Васильевский переулок, дом №1; улица Песоченская, дом №8; улица Куйбышевское шоссе, дома №№5б и 6; улица Северный переулок, дом №7.

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