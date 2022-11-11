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Концерт, посвященный Луи Армстронгу, состоялся в Приморской краевой филармонии

Концерт, посвященный Луи Армстронгу, состоялся в Приморской краевой филармонии

10 ноября в рамках Международного джазового фестиваля на сцене Приморской краевой филармонии состоялся концерт Hello, Satchmo (6+), посвященный 120-летию со дня рождения самого популярного и именитого артиста джаза всех времен – Луи Армстронга.

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