За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника Офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и распространение фейков о Вооруженных силах РФ, передает 28 августа РИА Новости .