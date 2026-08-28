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За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет

За фейки об армии и призывы к терроризму: Арестовича* осудили в Москве на 11 лет

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника Офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и распространение фейков о Вооруженных силах РФ, передает 28 августа РИА Новости .

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