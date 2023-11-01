Небензя назвал незаслуженной критику Израиля в адрес Гутерриша

Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций, заявил о том, что критика израильских политиков в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сказавшего, что обострение между Израилем и ХАМАС возникло «не в вакууме», является незаслуженной.