Небензя назвал незаслуженной критику Израиля в адрес Гутерриша

Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций, заявил о том, что критика израильских политиков в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сказавшего, что обострение между Израилем и ХАМАС возникло «не в вакууме», является незаслуженной.
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