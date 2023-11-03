Как на самом деле следует понимать «плач Залужного»: читаем между строк

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» и ополченец первой волны Александр Ходаковский («Скиф») в своём авторском Telegram-канале рассуждает о том, как на самом деле нужно оценивать откровения главкома ВСУ о провалившемся контрнаступлении.