Как на самом деле следует понимать «плач Залужного»: читаем между строк

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» и ополченец первой волны Александр Ходаковский («Скиф») в своём авторском Telegram-канале рассуждает о том, как на самом деле нужно оценивать откровения главкома ВСУ о провалившемся контрнаступлении.
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