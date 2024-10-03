В Новосибирске выставили на продажу самодельный стретч из ГАЗ-21. Машина построена на раме и агрегатах Lincoln Town Car и имеет переваренный и удлинённый кузов от Волги.
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В Новосибирске выставили на продажу самодельный стретч из ГАЗ-21. Машина построена на раме и агрегатах Lincoln Town Car и имеет переваренный и удлинённый кузов от Волги.
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