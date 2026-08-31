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Игрок костромского «Спартака» Мохаммади высказался о своем голевом ауте с сальто

Игрок костромского «Спартака» Мохаммади высказался о своем голевом ауте с сальто

Центральный защитник костромского «Спартака» Надер Мохаммади после матча 9-го тура Лиги PARI против «Ротора» (1:0) прокомментировал момент со своей голевой передачей, когда он сделал сальто при выбросе аута и закинул мяч в штрафную.

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