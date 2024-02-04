Воспитание с пониманием: Как реагировать на негативные эмоции ребёнка?

Почему не стоит ругать ребёнка за проявления гнева и не только — в материале газеты «Правда Севера»На вопросы читателей «Правды Севера» отвечает Мария Климова, психолог АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд».