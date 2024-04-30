МИД назвал расслоением сознания заявления США о деле МУС против Израиля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расслоением сознания заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вашингтон выступает против расследования Международного уголовного суда (МУС) в отношении действий Израиля в Газе и выдачи ордеров на арест израильских высокопоставленных лиц, так как это выходит за пределы юрисдикции суда.