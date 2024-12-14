В Санкт-Петербурге рассекретят свыше 900 дел в городских архивах

В их числе документы времен Второй мировой войны В Северной столице собираются рассекретить свыше 900 дел в городских архивах, сообщается в официальном телеграм-канале администрации Красногвардейского района.
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