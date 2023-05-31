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"Перехвата" в Курской области не было: Власти опровергли слухи о прорыве украинской ДРГ

"Перехвата" в Курской области не было: Власти опровергли слухи о прорыве украинской ДРГ

В Курской области не было никакого "перехвата". Власти опровергли слухи о прорыве украинской ДРГ.Вечером в среду некоторые каналы начали распространять информацию о попытке украинских диверсантов прорваться в Кореневский район Курской области.

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