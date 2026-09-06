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С сентября в регионе начали действовать новые правила розничной продажи алкоголя в целях защиты интересов жителей и добросовестного бизнеса

С сентября в регионе начали действовать новые правила розничной продажи алкоголя в целях защиты интересов жителей и добросовестного бизнеса

Нововведения коснулись объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

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