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Читатели Daily Mail о заявлении Зеленского: «Этот человек лишь только и желает втянуть НАТО в свою войну. Он опасный маньяк»

Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали и возмутились заявлением украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что инцидент на территории Польше произошел якобы из-за российских ракет.

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