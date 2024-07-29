Сократить гибель пчел и улучшить породу: о чем будет программа пчеловодства в Татарстане

В Татарстане разрабатывают проект программы по развитию пчеловодства. Какие основные задачи у этого документа, как избежать массовой гибели пчел, ожидать ли повышения цен на мед и почему экспорт этой продукции экономически невыгоден – в материале «Татар-информа».
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