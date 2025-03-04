ФСБ пресекла диверсию на одном из военных объектов в Белгородской области

В ФСБ по Белгородской области заявили, что сотрудники ведомства пресекли диверсию на одном из военных объектов в регионе и задержали с поличным злоумышленника, намеревавшегося совершить преступление по заданию украинских спецслужб.
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