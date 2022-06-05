Следить за движением автобусов онлайн смогут власти и жители Уссурийска

Компания "Цифровое Приморье" сдала в эксплуатацию очередной сервис по диспетчеризации транспорта. Города края (в том числе и Уссурийск) получат контроль над перевозчиками, а жители — более стабильную работу транспорта и точный прогноз прибытия автобуса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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