Следить за движением автобусов онлайн смогут власти и жители Уссурийска

Компания "Цифровое Приморье" сдала в эксплуатацию очередной сервис по диспетчеризации транспорта. Города края (в том числе и Уссурийск) получат контроль над перевозчиками, а жители — более стабильную работу транспорта и точный прогноз прибытия автобуса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.