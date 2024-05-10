Парни умудряются найти время чтобы записать приветы с передовой! Ребят, скорейшей вам победы! Ждем вас живыми и здоровыми домой! Держитесь!💪.
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Парни умудряются найти время чтобы записать приветы с передовой! Ребят, скорейшей вам победы! Ждем вас живыми и здоровыми домой! Держитесь!💪.