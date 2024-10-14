В Барнауле контролируют очистку от наледи возле торговых точек

В выходные дни на уборку территории вышли 1445 предприятий города Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула контролирует процесс очистки от наледи прилегающих территорий торговых точек.
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