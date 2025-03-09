Ленинградские горнолыжники стали сильнейшими в первенстве России

Их соперниками стали 23 команды из всех регионов РФ Сборная Ленобласти приняла участие в первенстве России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек до 16 лет, рассказали в пресс-службе Комитета по спорту Ленобласти.
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