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Царьград

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Индию посетил саммит БРИКС: Западу придется адаптироваться

Индию посетил саммит БРИКС: Западу придется адаптироваться

18-й саммит БРИКС, прошедший 12-13 сентября в Нью-Дели, вызвал обсуждение глобальных изменений в управлении миром.

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