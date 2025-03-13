Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Aleksandr Sobolev
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ТАСС: ВС РФ сбросили ФАБ-3000 на командный пункт 37-й бригады ВСУ на юге ДНР

ТАСС: ВС РФ сбросили ФАБ-3000 на командный пункт 37-й бригады ВСУ на юге ДНР

Российские войска применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 для уничтожения командного пункта 1 батальона 37-й бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

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