Собянин сообщил об уничтожении ещё десяти летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё десяти летевших на столицу беспилотников. «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву.
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