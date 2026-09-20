Рөстәм Миңнеханов: Сайлаулар уңышлы узды

Дәүләт Думасына сайлаулар тәмамлану уңаеннан, «Казан» гаилә үзәге янында узучы «Бергә булырга вакыт» фестивале азагында республика Рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына мөрәҗәгать итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым