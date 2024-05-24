Движение транспорта в центре Казани ограничат из-за съемок фильма

В Казани начались подготовительные работы к съемкам нового фильма "Не подводи меня". Для обеспечения безопасности участников производства и комфортного проведения работ городские власти приняли решение о временных ограничениях движения транспорта по некоторым центральным улицам.
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