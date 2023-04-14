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Под знаменем Чубайса. Продам Родину, оптом и в розницу

Под знаменем Чубайса. Продам Родину, оптом и в розницу

Чиновники готовят приватизацию-2, чтобы полностью передать Россию под контроль США Тема массовой распродажи государственной собственности снова всплыла, причём на очень высоком уровне — о необходимости приватизации заговорил глава ВТБ Андрей Костин.

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