Под знаменем Чубайса. Продам Родину, оптом и в розницу

Чиновники готовят приватизацию-2, чтобы полностью передать Россию под контроль США Тема массовой распродажи государственной собственности снова всплыла, причём на очень высоком уровне — о необходимости приватизации заговорил глава ВТБ Андрей Костин.
Чиновники готовят приватизацию-2, чтобы полностью передать Россию под контроль США Тема массовой распродажи государственной собственности снова всплыла, причём на очень высоком уровне — о необходимости приватизации заговорил глава ВТБ Андрей Костин.
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