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В Роспотребнадзоре раскрыли, вернется ли коронавирус на Средний Урал

В Роспотребнадзоре раскрыли, вернется ли коронавирус на Средний Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября, ФедералПресс. Санврачи планируют привить от гриппа 2,7 млн свердловчан. Специалисты отметили, что коронавирус окончательно перешел в группу сезонных респираторных заболеваний и не угрожает уральцам смертельным исходом.

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