Калужане жалуются в соцсетях на переполненные «термы»

С началом нового, 2025 года горожане массово устремились в «Калужские термы», так что фотографии людей в очередях, стоящих даже на улице, попали в соцсетиС началом нового, 2025 года горожане массово устремились в "Калужские термы", так что фотографии людей в очередях, стоящих даже на улице, попали в соцсети.