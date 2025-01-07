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Калужские новости

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Калужане жалуются в соцсетях на переполненные «термы»

Калужане жалуются в соцсетях на переполненные «термы»

С началом нового, 2025 года горожане массово устремились в «Калужские термы», так что фотографии людей в очередях, стоящих даже на улице, попали в соцсетиС началом нового, 2025 года горожане массово устремились в "Калужские термы", так что фотографии людей в очередях, стоящих даже на улице, попали в соцсети.

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