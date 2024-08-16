Что говорит один из заместителей столичного мэра о налоге на санитарные услуги

Поступления от налога на санитарные услуги в столице, составляющие 120 леев в год, не покрывают и десятой части общей суммы, которую муниципалитет направляет на санитарную обработку мест общего пользования.
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