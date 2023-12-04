Игорь Кобзев поручил ускорить капремонт детсада «Лесная сказка» в Железногорске-Илимском

Во время своей рабочей поездки в Нижнеилимский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил детский сад «Лесная сказка» в Железногорске-Илимском, где в настоящее время в рамках госпрограммы Иркутской области «Развитие образования» проводятся капитальные ремонтные работы, сообщает областное правительство.