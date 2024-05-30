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Польская компания представила прототип батальонного командирского пункта Heron

Польская компания представила прототип батальонного командирского пункта Heron

Польская компания Huta Stalowa Wola S.A. представила первый прототип колесной бронированной машины Heron 6×6, созданной на базе чешского бронеавтомобиля TADEAS, который в свою очередь основан на шасси Tatra Force (T 815-7).

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