Кототерапия

Аленка 666

2. Никакой кошачьей терапии нет! Если кошка уважает человека, она может забрать его болезни и порчи, но после этого будет сама очень сильно страдать. Оно вам надо? У меня кошак чуть не умер - с меня порчу забрал. Хорошо, шаман есть знакомый...