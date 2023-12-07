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Велемудр. Мир тесен.

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  • Аленка 666
    3. Если кот вас топчет - в этот момент он забирает негатив. Проще скинуть его сразу, чем потом месяцами лечитьКототерапия
  • Аленка 666
    2. Никакой кошачьей терапии нет! Если кошка уважает человека, она может забрать его болезни и порчи, но после этого б...Кототерапия
  • Аленка 666
    1. Кошки змей не едятКототерапия

Кототерапия

Кототерапия

С древних времен кошки привлекали внимание людей своей грацией, поведением и совершенством форм. Исследователи считают, что одомашнивание кошек произошло в Древнем Египте 4 тысячи лет до н.

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Комментарии
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Аленка 666
1. Кошки змей не едят
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3 час.
Аленка 666
2. Никакой кошачьей терапии нет! Если кошка уважает человека, она может забрать его болезни и порчи, но после этого будет сама очень сильно страдать. Оно вам надо? У меня кошак чуть не умер - с меня порчу забрал. Хорошо, шаман есть знакомый...
Ответить
3 час.
Аленка 666
3. Если кот вас топчет - в этот момент он забирает негатив. Проще скинуть его сразу, чем потом месяцами лечить
Ответить
3 час.

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