С древних времен кошки привлекали внимание людей своей грацией, поведением и совершенством форм. Исследователи считают, что одомашнивание кошек произошло в Древнем Египте 4 тысячи лет до н.
Кототерапия
Комментарии
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Аленка 666
1. Кошки змей не едят
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3 час.
Аленка 666
2. Никакой кошачьей терапии нет! Если кошка уважает человека, она может забрать его болезни и порчи, но после этого будет сама очень сильно страдать. Оно вам надо? У меня кошак чуть не умер - с меня порчу забрал. Хорошо, шаман есть знакомый...
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3 час.
Аленка 666
3. Если кот вас топчет - в этот момент он забирает негатив. Проще скинуть его сразу, чем потом месяцами лечить
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3 час.
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