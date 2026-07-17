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Царьград

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Минобороны РФ сократило сроки протезирования военнослужащих до 11 дней

Минобороны РФ сократило сроки протезирования военнослужащих до 11 дней

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что сроки начала протезирования военнослужащих сократились с 16 до 11 дней, а к концу 2026 года снизятся до 8 дней благодаря усердной работе на региональных предприятиях.

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