Минобороны РФ сократило сроки протезирования военнослужащих до 11 дней

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что сроки начала протезирования военнослужащих сократились с 16 до 11 дней, а к концу 2026 года снизятся до 8 дней благодаря усердной работе на региональных предприятиях.
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