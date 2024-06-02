Утвержден новый состав автомобильной аптечки с одеялом и загубником

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в ее обновленный состав изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник — это приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык.