Утвержден новый состав автомобильной аптечки с одеялом и загубником

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в ее обновленный состав изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник — это приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык.
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