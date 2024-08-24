9 способов укрепить иммунитет в домашних условиях и без таблеток

Иммунитет защищает наш организм от вирусов и бактерий. Если бы не он, мы бы постоянно болели. На иммунную систему влияет большое количество факторов, включая образ жизни, наличие вредных привычек и соблюдение гигиены.
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