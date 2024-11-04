Чеховский прообраз: Эдуард Бояков поставил сиквел «Трех сестер»

В Новом театре под руководством Эдуарда Боякова состоялась премьера спектакля «Розовое платье». Постановка худрука по пьесе Наталии Мошиной — своеобразное продолжение классической пьесы Антона Чехова «Три сестры».
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