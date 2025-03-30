В России появился футуристичный Mercedes-Benz Actros L — по цене двух КамАЗов

В Волгоградской области замечен новейший тягач Mercedes-Benz Actros L с футуристичным дизайном. Грузовик, производство которого началось в декабре 2024 года, является флагманской моделью немецкого автоконцерна Daimler.
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