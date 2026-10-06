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Аргументы и Факты

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В Кремле назвали безосновательными обвинения разведки ФРГ в адрес России

В Кремле назвали безосновательными обвинения разведки ФРГ в адрес России

Заявления главы немецкой разведки Мартина Йегера о том, что Россия якобы ведет «теневую войну» против Германии, — это абсолютно безосновательные обвинения, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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