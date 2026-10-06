В Кремле назвали безосновательными обвинения разведки ФРГ в адрес России

Заявления главы немецкой разведки Мартина Йегера о том, что Россия якобы ведет «теневую войну» против Германии, — это абсолютно безосновательные обвинения, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии