Жители России 28 августа увидят парад планет: что и во сколько покажется в небе

В среду, 28 августа, в регионах России в небе будет виден парад шести планет и Луны. Что это за астрономическое явление, какие планеты встанут в ряд и при каких условиях их будет видно – в материале «ФедералПресс».
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