Забыла, где находится эта чиновница--" стрелки собирает". А губернатор в курсе?

Остап Бендер в подобных случаях говорил: "С такими талантами и до сих пор на свободе".

Борис Сторублевцев

татары они же Россияне !!!! Как они могли стать против своих же Россиян!!! Это Удар в спину Российского народа и Государственности!!!??? И почему до сих пор эти диаспоры не упразднены???