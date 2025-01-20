Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Забыла, где находится эта чиновница--" стрелки собирает". А губернатор в курсе?

Забыла, где находится эта чиновница--" стрелки собирает". А губернатор в курсе?

КОРРУМПИРОВАННЫЕ чиновники Русских городов поддерживают иностранные диаспоры "Гости" решают судьбу хозяев! В какой стране мира ещё такое возможно? Для многих русских это сборище стало, возможно, последней каплей.

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Комментарии
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Владимир
А чем занят губернатор области?
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7 час.
kayalex
Остап Бендер в подобных случаях говорил: &quot;С такими талантами и до сих пор на свободе&quot;.
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7 час.
Борис Сторублевцев
татары они же Россияне !!!! Как они могли стать против своих же Россиян!!! Это Удар в спину Российского народа и Государственности!!!??? И почему до сих пор эти диаспоры не упразднены???
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6 час.

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