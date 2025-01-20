КОРРУМПИРОВАННЫЕ чиновники Русских городов поддерживают иностранные диаспоры "Гости" решают судьбу хозяев! В какой стране мира ещё такое возможно? Для многих русских это сборище стало, возможно, последней каплей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии